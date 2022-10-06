Минобороны: атака ВСУ на Купянском направлении провалилась Минобороны РФ: атака ВСУ на Купянском направлении в сторону Кисловки и Берестового провалилась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы Российской Федерации

На Купянском направлении украинские войска предприняли неудачную попытку наступления в сторону Першотравневое, Кисловки и Берестового, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что все атаки противника были отбиты. По его словам, уничтожено более 120 бойцов ВСУ, пять танков, 12 бронированных машин и 14 автомобилей.

На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты, — сказал Конашенков.

Он также отметил, что на Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. Однако они также оказались неудачными.

Конашенков добавил, что ВСУ не предпринимали активных боевых действий на Краснолиманском направлении.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские военные добровольно сдают позиции на Артемовском направлении. По его словам, ситуация в этом районе продолжает улучшаться.