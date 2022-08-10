Министерства попросили Минфин о дополнительном финансировании из бюджета Министерства попросили Минфин о дополнительном финансировании из бюджета в 2023-2025 годах

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Министерства и ведомства РФ потребовали дополнительного финансирования из бюджета в 2023-2025 годах в объеме порядка пяти трлн рублей ежегодно, говорится в сообщении на сайте Минфина по итогам заседания рабочей группы по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. Отмечается, что нынешний период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета.

Рассмотрены предложения министерств и ведомств о дополнительной потребности в ассигнованиях федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании порядка пяти трлн рублей ежегодно, — отмечается в сообщении.

Как уточнил глава министерства Антон Силуанов, при формировании бюджетной политики необходимо соблюсти баланс между обеспечением макроэкономической устойчивости и выполнением всех обязательств и намеченных целей в экономике и в социальной сфере.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета страны за 2021 год с профицитом 0,4% ВВП, или 524 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом в 2021 году доля доходов федерального бюджета по отношению к ВВП увеличилась на 1,9% (с 17,4% до 19,3%). Доля расходов бюджета РФ также уменьшилась на 2,4% (с 21,3% до 18,9%). Дополнительные нефтегазовые доходы в 2021 году составили 3,2 трлн рублей, их направили в Фонд национального благосостояния. На начало 2022 года в ФНБ было около 13,565 трлн рублей, за год сумма выросла на 19,684 млрд рублей.