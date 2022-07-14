«Профицит 0,4% ВВП»: Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2021 год Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2021 год с профицитом 0,4% ВВП

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета страны за 2021 год с профицитом 0,4% ВВП. В рублях эта цифра составила 524 млрд, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 25,286 трлн рублей (19,3% ВВП). Расходы составили 24,762 трлн рублей (18,9% ВВП).

По сравнению с предыдущим годом в 2021 году увеличилась на 1,9% (с 17,4% до 19,3%) доля доходов федерального бюджета по отношению к ВВП. Рост доли нефтегазовых доходов за год составил 2% (с 4,9% до 6,9%). Ненефтегазовые доходы стали меньше на 0,2% (с 12,6% до 12,4%). Доля же расходов бюджета РФ также уменьшилась — за год на 2,4% (с 21,3% до 18,9%).