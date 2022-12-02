Минфин и ЦБ внесли в правительство новый проект развития финансового рынка Минфин и ЦБ внесли в правительство новый проект стратегии развития финрынка до 2030 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин и ЦБ внесли в правительство доработанный с учетом изменившейся ситуации проект стратегии развития финансового рынка России до 2030 года, говорится в сообщении на сайте Минфина. Ключевой задачей документа станет преобразование экономики России с опорой на внутренние источники.

Среди приоритетных направлений — развитие рынка капитала, содействие устойчивому развитию, цифровизация финансового рынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, защита прав потребителей финансовых услуг и финансовое просвещение, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что целями нового документа являются содействие развитию и структурной трансформации российской экономики, улучшение качества жизни граждан, повышение финансовой грамотности населения и создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых отметил, что сложившаяся геополитическая ситуация подталкивает РФ к самостоятельной работе и развитию по многим направлениям. Он подчеркнул, что на доходы от продажи энергоресурсов можно купить что угодно, однако своего производства в стране не будет.