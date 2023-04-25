Минфин хочет обложить налогами блогеров, работающих за границей Минфин России предложил обложить НДФЛ российские доходы блогеров на YouTube и в Instagram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин предложил обложить налогом на доходы физических лиц доходы блогеров, работающих за границей и размещающих контент на иностранных платформах, таких как YouTube и Instagram (деятельность в РФ запрещена), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

Налогом хотят обложить доходы, которые получены от работы, для которой используются российские домены, сетевые адреса или серверы. Источник газеты объяснил, что документ призван расширить контур доходов, которые считаются полученными в России.

Руководитель налоговой практики адвокатского бюро ЕПАМ Сергей Калинин добавил, что российский сегмент интернета с точки зрения полученных доходов планируется приравнять к территории России. Налоги будут платить, например, веб-разработчики, которые выполняют заказы для российских компаний, но не являются резидентами РФ.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат покинувших РФ работников. Инициатива затронет всех уехавших граждан, которые используют для работы российский сегмент интернета либо размещенные в стране технические и программно-аппаратные средства.