Минцифры пригрозило наказать IT-компании, увольняющие украинцев Минцифры лишит аккредитации IT-компании, увольняющие сотрудников с Украины

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) пообещало лишить аккредитации IT-компании, которые увольняют сотрудников с украинским гражданством, сообщили в Telegram-канале министерства. Таким образом, в дальнейшем эти компании не смогут получить льготы.

Минцифры России предупреждает IT-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины, — говорится в сообщении.

Ранее глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин сообщил, что в российских компаниях начали увольнять украинских IT-специалистов из-за возможных угроз диверсий. По его словам, требование об отставке айтишников с Украины поступает от госзаказчиков, с которыми сотрудничают отечественные фирмы. Отмечается, что службы внутренней безопасности российских компаний «особо пристально» следят за сотрудниками, у которых есть украинский паспорт либо родственники с Украины. О каких российских компаниях идёт речь, не уточнялось.