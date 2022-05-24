Российские компании начали увольнять украинских IT-специалистов

Фото Shutterstock

В российских компаниях начали увольнять украинских IT-специалистов из-за возможных угроз диверсий, пишет РБК со ссылкой на главу АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина. По его словам, требование об отставке айтишников с Украины поступает от госзаказчиков, с которыми сотрудничают отечественные фирмы. При этом он не уточнил, о каких российских компаниях идет речь.

Случаи подобных увольнений обсуждали в кулуарах участники Российского интернет-форума (проходил с 18 по 20 мая. — NEWS.ru). Украинских IT-специалистов увольняют, «опасаясь диверсий», — написали в издании.

Отмечается, что службы внутренней безопасности российских компаний «особо пристально» следят за теми сотрудниками, у которых есть украинский паспорт либо родственники с Украины.

Ранее украинский вице-премьер Михаил Фёдоров заявил, что Украина причастна к сотням кибератак против предприятий и компаний из России и Белоруссии. По его словам, Киев несёт ответственность за более чем 660 кибер- и DDoS-атак.

Президент России Владимир Путин отметил, что против РФ была развязана масштабная война в киберпространстве. Однако киберагрессия, как и «санкционный наскок», в целом провалилась, поскольку Москва была к ней готова.