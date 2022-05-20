Путин: кибервойна против России провалилась Путин заявил, что развязанная против России кибервойна провалилась

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Против России была развязана масштабная война в киберпространстве. Однако киберагрессия, как и «санкционный наскок», в целом провалились, поскольку Москва была к ней готова, приводит «Интерфакс» слова президента Владимира Путина.

Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, — сказал он на заседании Совбеза РФ.

Глава государства отметил, что в последние годы число атак на отечественную IТ-инфраструктуру постоянно росло, а с началом спецоперации на Украине оно увеличилось в разы. Вызовы в данной сфере стали острее и масштабнее.

Кибератаки совершаются из разных стран, их чёткая координация указывает на то, что это деятельность госструктур. Президент подчеркнул, что в настоящее время в состав армий ряда стран официально входят кибервойска.

Путин рассказал, что кибератаки направлены на объекты критической информационной инфраструктуры страны, финансовые учреждения, официальные сайты органов власти, социально значимые ресурсы, а также СМИ. При этом обычно используется тактика блокирования ресурсов, информация на них становится недоступной или подменяется недостоверной.

9 мая Rutube подвергся хакерской атаке. В компании назвали атаку «самой мощной» за всю историю работы видеохостинга и предположили, что она была спланирована заранее, чтобы сорвать трансляцию парада Победы.

Ответственность за взлом видеохостинга взяла на себя хакерская группировка Anonymous. Она заявила, что фактически уничтожила Rutube, однако два дня спустя видеохостинг вновь заработал.