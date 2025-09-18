Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 18:54

Милонов предложил «отменять» звезд из-за одного нарушения

Депутат Милонов предложил запретить выступления уклоняющихся от алиментов звезд

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с радио «Говорит Москва» предложил запрещать выступать на сцене и сниматься в кино звездам, которых уличили в неуплате алиментов. По словам парламентария, нельзя быть толерантным по отношению к артистам, которые бросили собственных детей.

Если мужчина сбегает от маленького ребенка, таких звезд вы знаете множество <...>. После того, как он сбежал, оставив маленького ребенка без алиментов, вычеркните его из ротаций, не показывайте его. Пусть его песни будут запрещены,заявил Милонов.

По его словам, такие артисты «ведут себя как подонки». В первую очередь политик подразумевал уклоняющихся от алиментов отцов.

Ранее Милонов предложил ужесточить наказание для водителей, посадивших за руль детей. Он заявил, что за это необходимо не штрафовать, а лишать водительских прав. Таким образом депутат отреагировал на новость из Краснодара, где мать дала порулить своим кроссовером малолетнему сыну, а тот чуть не наехал на женщину с коляской.

Виталий Милонов
алименты
дети
шоу-бизнес
