Милонов предложил «отменять» звезд из-за одного нарушения

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с радио «Говорит Москва» предложил запрещать выступать на сцене и сниматься в кино звездам, которых уличили в неуплате алиментов. По словам парламентария, нельзя быть толерантным по отношению к артистам, которые бросили собственных детей.

Если мужчина сбегает от маленького ребенка, таких звезд вы знаете множество <...>. После того, как он сбежал, оставив маленького ребенка без алиментов, вычеркните его из ротаций, не показывайте его. Пусть его песни будут запрещены, — заявил Милонов.

По его словам, такие артисты «ведут себя как подонки». В первую очередь политик подразумевал уклоняющихся от алиментов отцов.

Ранее Милонов предложил ужесточить наказание для водителей, посадивших за руль детей. Он заявил, что за это необходимо не штрафовать, а лишать водительских прав. Таким образом депутат отреагировал на новость из Краснодара, где мать дала порулить своим кроссовером малолетнему сыну, а тот чуть не наехал на женщину с коляской.