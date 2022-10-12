Миллер сообщил, что в Европе могут замерзнуть целые города

Фото: Nik Oiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В пик зимних холодов целые города Европы могут замерзнуть от отсутствия отопления и энергоресурсов, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на форуме «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости. Он отметил, что даже при относительно теплой зиме, одна неделя сильных холодов может привести к тяжелым последствиям.

Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли, — сказал Миллер.

Президент страны Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять весь объем энергоносителей по контрактам в Европу, несмотря на обвинения в ненадежности. Президент сообщил, что сделать это возможно по уцелевшей нитке «Северного потока».

По словам главы государства, Европа могла бы избежать высоких цен за газ, если бы согласилась получать энергоресурсы по долгосрочным контрактам. Он отметил, что цены по долгосрочным поставкам газа сегодня в три-четыре раза ниже, чем на спотовом рынке. Ожидается, что Европа просто будет «печатать деньги» в связи с ростом цен на энергоносители.