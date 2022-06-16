«Хоть сейчас»: Миллер высказался о запуске «Северного потока — 2» Миллер: газ по «Северному потоку — 2» можно поставлять «хоть сейчас»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» можно начать в любое время, заявил глава Газпрома Алексей Миллер на ПМЭФ. Однако, по его словам, Россия не может это сделать из-за отказа Германии сертифицировать трубопровод, передает РИА Новости.

«Северный поток — 2» находится под давлением, газ можно начать поставлять хоть сейчас. Он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован, — сказал Миллер.

Правительство Германии приостановило сертификацию проложенного из России газопровода после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Глава немецкого МИД Анналена Бербок подчеркнула тогда, что «проект фактически заморожен».

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев ранее предрек «Северному потоку 2» простой. Он связал это с тем, что существуют серьезные политические ограничения и страны не будут предпринимать таких решений.