МИД России заявил о захлебывающемся контрнаступлении ВСУ Замглавы МИД Галузин: российские силы дают отпор попыткам наступления ВСУ

Фото: МО Украины

Российские силы дают решительный отпор атакам ВСУ в зоне СВО, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос РИА Новости. По его словам, украинское контрнаступление захлебывается.

Наши войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований совершать, осуществлять так называемое контрнаступление. Оно захлебывается, — заявил Галузин.

Дипломат считает, что Запад безразличен к интересам Украины, ее народа и готов сражаться с Россией до последнего украинца. Галузин подчеркнул, что Москва готова продолжать СВО, чтобы реализовать цели и задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, противостоять Западу и его «приспешникам».

Ранее лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что, несмотря на масштабную военную поддержку Запада, ВСУ не могут прорвать даже полосу обеспечения обороны российских сил. Он отметил, что 58 стран помогают Киеву вооружением, бронетехникой и обмундированием.