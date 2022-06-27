Россия ввела санкции против 43 канадских чиновников МИД России заявил о введении санкций против 43 канадских чиновников

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Москва вводит санкции против 43 федеральных и региональных чиновников из Канады, сообщили в МИД России. В список лиц, опубликованный на сайте министерства, вошли в том числе председатель Либеральной партии Канады Сюзан Коуан, бывший председатель Банка Канады Марк Карни и заместитель руководителя аппарата премьер-министра Канады Маржори Мишель.

В условиях, когда правящий в Канаде режим Трюдо упорно проводит курс воинствующей русофобии, российская сторона оставляет за собой право принимать контрмеры в порядке реакции на откровенно враждебные действия Оттавы, — подчеркивается в сообщении.

Ранее правительство Канады одобрило законопроект о конфискации и продаже замороженных российских активов. За его принятие проголосовали 56 сенаторов, а против инициативы выступили 16. Отмечается, что законопроект является частью ранее изданного 450-страничного проекта бюджета страны. Документ также включает двухгодичный запрет на покупку недвижимости иностранцами и изменения в налоговом, уголовном и миграционном кодексах Канады.

До этого вице-премьер страны и по совместительству министр финансов Христя Фриланд заявила, что Канада обсуждала и координировала законопроект с международными партнерами, в частности с США. По словам Фриланд, Оттава считает важным расширять свои законодательные полномочия, что позволит, по ее мнению, найти средства для восстановления Украины.