МИД России: рассуждения о красных линиях остались в прошлом МИД РФ: в США заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение

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МИД России заявил, что рассуждения о красных линиях остались в прошлом. В ведомстве настаивают, что США недвусмысленно дали понять о стремлении нанести Москве стратегическое поражение, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что так в российском МИД прокомментировали слова первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского о том, что Запад пересек «еще не все красные линии».

Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил [глава МИД РФ Сергей] Лавров. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно, — считают во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что «самые красные линии» конфликта на Украине, возможно, еще не были пересечены западными странами. В интервью американской журналистке Ким Иверсен он указал, что Россия посылает Западу сигнал успокоиться в вопросах поставок оружия Украине, поскольку это не изменит радикальным образом итог спецоперации.