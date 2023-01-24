Полянский рассказал, как далеко зашел Запад в конфликте на Украине Полянский: Запад пересек еще не все красные линии на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «самые красные линии» конфликта на Украине, возможно, еще не были пересечены западными странами. В интервью американской журналистке Ким Иверсен Полянский указал, что Россия посылает Западу сигнал успокоиться в вопросах поставок оружия Украине, поскольку это не изменит радикальным образом итог спецоперации.

Мы посылаем все больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены. И когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию, — сказал он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн заявил, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что Вашингтон не видит смысла в том, чтобы передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Она добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине повышают ставки в конфликте. Она назвала это провокационным подстрекательством, которое ведет к опасной эскалации.