Захарова увидела намек в словах Писториуса об устранении руководства России Захарова назвала слова главы Минобороны ФРГ Писториуса о Путине недопустимыми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимыми слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что мир без российского президента Владимира Путина был бы лучше. По ее словам, высказывание немецкого министра является недвусмысленным намеком на желание «в принципе устранить российское руководство», передает РИА Новости.

Министр обороны этой страны Писториус абсолютно недвусмысленно намекнул на желательность вообще в принципе устранения российского руководства. Такое заявление абсолютно недопустимо для официальных лиц любой страны, которая является членом международного сообщества, — сказала Захарова в ходе брифинга.

Заявление о том, что «мир без Путина был бы лучше», Писториус сделал во время интервью газете Bild 7 февраля, когда он посетил Украину.

Ранее пользователи Twitter возмутились постом канцлера ФРГ Олафа Шольца, который обвинил Владимира Путина в нарушении глобального мирового порядка. Немецкий лидер после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином осенью разместил сообщение с призывом к Китаю «оказать влияние на Россию» для противостояния Путину в украинском вопросе.