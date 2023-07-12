США обвинили в показной озабоченности ситуацией с детьми в Донбассе В МИД России назвали показной озабоченность США детьми в зоне спецоперации

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Озабоченность США детьми в зоне проведения спецоперации показная и продиктована тем, что Вашингтон рассматривали Украину как один из основных источников для международного усыновления детей, говорится в опубликованном МИД России докладе. В документе подчеркивается, что США являются единственным государством, не ратифицировавшим Конвенцию ООН о правах ребенка, в которой закреплены базовые стандарты всеобъемлющей защиты прав детей.

Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО вызвана тем, что американские власти рассматривали Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей, — говорится в докладе.

В ведомстве считают, что Вашингтон пытается выставить себя главным поборником прав детей, свою позицию он при этом не подкрепляет ни законом, ни практическими действиями.

Процесс усыновления в США остается непрозрачным и коррумпированным, добавили в МИД РФ.

США остаются единственным государством, не ратифицировавшим Конвенцию ООН о правах ребенка, в которой закреплены базовые стандарты всеобъемлющей защиты прав детей, — напомнили в МИД.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины. 21 мая Следственный комитет РФ заочно выдвинул обвинения прокурору и судьям МУС, выдавшим соответствующий ордер. 19 мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана по статье УК РФ.

Путин в свою очередь заявил, что Россия легально вывозила детей с Украины, и препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет. Он подчеркнул, что российская сторона спасала детям жизни, вывозя их из зоны конфликта.