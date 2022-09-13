МИД РФ не получил от ЕС объяснений слов Борреля о «фашистской» России МИД РФ потребовал от Евросоюза объяснить заявления Борреля о «фашистской» России

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Жозеп Боррель

Российские власти до сих пор не получили объяснений от Евросоюза по поводу слов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «фашистской» России, заявили в МИД РФ. По данным ведомства, Брюссель не отправил стенографическую запись «членораздельных» объяснений произошедшего, сообщает РИА Новости.

Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего. Москва требует от ЕС объяснений, — сообщили в министерстве.

5 августа Боррель во время выступления перешел на родной испанский язык, после чего переводчица озвучила его ответы так: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Росcию и ее фашистский режим». Позднее представитель офиса главы внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заверил, что это была именно ошибка перевода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава евродипломатии, назвав Россию «фашистским государством», полностью себя обнуляет как дипломат. Песков подчеркнул, что теперь никакие его высказывания об отношениях с РФ не имеют смысла.

Позже президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отметил, что слова Борреля свидетельствуют лишь о его умении «молоть языком». Призывы же Борреля победить Россию на поле боя, по словам главы РФ, больше похожи на речи министра обороны, а не дипломата.