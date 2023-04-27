МИД России призвал не провоцировать страну по вопросу ядерной эскалации Захарова: Россия не идет по пути ядерной эскалации, но провоцировать Москву не нужно

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Сегодня Россия не движется в сторону ядерной эскалации, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. При этом она предупредила, что Москву не стоит провоцировать и проверять на деле. В попытке оказать на РФ максимальное силовое давление США ходят по краю, добавила дипломат.

Мы сделаем все, чтобы не допустить развития событий по наихудшему сценарию, о чем неоднократно говорило российское руководство. <...> При этом я не рекомендую сомневаться в нашей решимости и проверять ее на деле, — сказала Захарова.

По ее словам, Вашингтон все время пытается оказать давление на Москву. Власти США ущемляют коренные интересы России и раз за разом проверяют «болевой порог» страны, считает представитель МИД. Захарова предполагает, что Белый дом находится в плену своих иллюзий и они могут привести к тяжелым последствиям для всего мира.

Это все опаснейшие заблуждения, такой подход прямо противоречит заявлениям Запада о приверженности снижению стратегических рисков, включая опасность к скатыванию к прямому вооруженному столкновению ядерных держав, — заявила она.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что рост напряженности в районе Корейского полуострова чреват ядерной эскалацией. Дипломат при этом подчеркнул, что в Москве не согласны с попытками переложить всю ответственность на Пхеньян. Он отметил, что США регулярно совершают провокационные акции в регионе.