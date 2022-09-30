МИД: Черногория высылает российских дипломатов без конкретных претензий

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Власти Черногории не сформулировали каких-либо конкретных претензий к высылаемым из страны шести российским дипломатам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «бездоказательная шумиха о якобы разоблаченной шпионской сети» вокруг дипсотрудников и прочие действия Подгорицы можно объяснить западным следом.

Каких-либо конкретных претензий не сформулировано. Вместо этого в черногорских СМИ запущена «фоновая» бездоказательная шумиха о якобы разоблаченной национальными спецслужбами целой шпионской сети с участием более трех десятков россиян, проживающих в стране, и двух местных госчиновников, — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Она напомнила, что власти Черногории уже не в первый раз устраивают показуху в деле защиты государственных интересов от несуществующей угрозы со стороны России. Таким образом они демонстрируют населению свою «компетентность и боевитость» на фоне внутренних интриг и баланса на грани кризиса, отметила Захарова.

Захарова добавила, что за очередным антироссийским выпадом Подгорицы отчетливо просматривается западный след. Власти Черногории из корыстных политических целей придерживаются русофобской политики Запада и в короткое время превратили страну в «форпост наступления на Россию», считает представитель ведомства.

Представитель МИД заверила, что недружественные действия Подгорицы не останутся без ответа Москвы, а также порекомендовала россиянам критически подходить к планированию поездок в Черногорию, учитывая нагнетаемую атмосферу враждебности.

О высылке шестерых российских дипломатов МИД Черногории сообщил накануне. В ведомстве заявили, что они признаны персонами нон грата «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях».