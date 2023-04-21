Медведев призвал желающих атаковать РФ немцев готовиться к параду в Берлине

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал немцев, желающих напасть на Россию, готовиться к российскому параду в Берлине. Так политик отреагировал на заявление министр обороны Германии Бориса Писториуса, в котором тот одобрил обстрелы территории России со стороны ВСУ.

Тот немец, кот желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине, — сказал он.

21 апреля Писториус сказал, что обстрелы и другие диверсии украинских военных на территории России допустимы без угрозы жизни мирным жителям. По его мнению, такие действия допустимы для отрезания путей снабжения российской армии.

При этом он отметил, что страны Запада должны соблюдать красные линии в вопросе поставок оружия на Украину. По словам Писториуса, если Киев запрашивает запрещенные во всем мире бомбы, партнеры должны ответить отказом.

20 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с момента начала проведения военной операции на Украине из-за атак ВСУ погибли 30 жителей региона. Также он рассказал, что 123 человека получили различные травмы. Всего украинские военные атаковали Белгородскую область 2276 раз, добавил Гладков.