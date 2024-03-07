«Была бы цель — попали»: Медведев об «ударе» по кортежу Зеленского в Одессе Медведев заявил, что никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Никакого удара по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе не было, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что если бы была поставлена такая цель, то ВС РФ попали бы по цели.

И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена, — попали бы. И то, что кровавый паяц — лишь кокаиновая тень своего хозяина, слепое антироссийское оружие. И то, что в принципе неважно, кто занимает должность главаря неонацистского режима. <...> Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе, — написал Медведев.

Накануне в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы. По данным ведомства, объект использовался ВСУ для подготовки атак с морскими беспилотниками. Цель удара была достигнута, а назначенный объект поражен, отметили представители МО России.

Ранее СМИ передавали, что в момент взрывов в Одессе мог находиться Зеленский. По их данным, президент мог принимать участие в награждении бойцов Сил специальных операций (ССО) Украины.

Между тем украинский спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире ТВ сообщила, что целью ракетного удара была припортовая инфраструктура в Одессе, а не Зеленский, который в этот момент находился в городе. По ее словам, удар мог быть нанесен баллистическим оружием.

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