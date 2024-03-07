ВСУ не нашли связь между ударом ВС РФ по Одессе и визитом Зеленского Спикер ВСУ Гуменюк: удар ВС РФ по Одессе не связан с визитом Зеленского

Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Целью Вооруженных сил РФ была припортовая инфраструктура в Одессе, а не президент Украины Владимир Зеленский, который в этот момент находился с визитом в городе, заявила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире украинского ТВ. По ее словам, удар мог быть нанесен баллистическим оружием.

Ракетная атака никак не была связана «с конкретным визитом», подчеркнула Гуменюк. Взрыв в Одессе был зафиксирован 6 марта, подтвердила спикер Вооруженных сил Украины.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе украинского города. По данным ведомства, объект использовался ВСУ для подготовки атак с морскими беспилотниками. Цель удара была достигнута, а назначенный объект поражен, отметили представители МО России.

До этого украинские СМИ передавали, что в момент взрывов в Одессе президент мог принимать участие в награждении бойцов Сил специальных операций (ССО) Украины. Блогер Сергей Колясников в свою очередь усомнился, что Зеленский мог оказаться в эпицентре.

Позже глава государства впервые появился на публике после сообщений о ракетном ударе по порту Одессы. Он провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Встреча прошла «нормально» и продлилась дольше, чем планировалось, уточнило издание Protothema.