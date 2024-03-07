Ракетную опасность объявили в российском регионе Старовойт объявил режим ракетной опасности в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сигнал ракетной опасности объявили в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он попросил граждан укрыться в безопасном месте.

Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — написал он.

Ранее система противовоздушной обороны сработала в небе над Курской областью, в том числе над Курском. Старовойт записал видеообращение, где попросил граждан не снимать и не выкладывать в Сеть кадры повреждений и места прилетов.

Утром 6 марта губернатор рассказал об атаке украинского беспилотника на Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске, дрон попал в резервуар с топливом, никто не пострадал. В объектив камеры попал момент, как пламя и черный дым вздымаются в небо.

Позже Старовойт заявил о втором ударе дроном по складу горюче-смазочных материалов того же комбината. По его данным, также обошлось без пострадавших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Также утром 6 марта Минобороны РФ известило о сбитом средствами противовоздушной обороны беспилотном летательном аппарате в небе над Воронежской областью.