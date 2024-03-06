Склад ГСМ в Курской области атаковал еще один дрон Старовойт: второй дрон ВСУ атаковал склад ГСМ в Железногорске

Фото: МО Украины

Второй украинский беспилотник атаковал склад горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината им. А. В. Варичева в Железногорском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его данным, никто не пострадал, на месте работают оперслужбы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте, — написал глава региона.

Telegram-канал SHOT уточняет, что оба беспилотника атаковали предприятие с разницей в два часа. По информации канала, во время второй атаки на объекте работали сотрудники экстренных служб, которые ликвидировали последствия от удара первого БПЛА.

О первом происшествии утром 6 марта сообщил губернатор. По его данным, украинский беспилотник атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске и попал в резервуар с топливом. Старовойт уточнил, в результате первой атаки никто не пострадал. В объектив камеры попал момент, как пламя и черный дым вздымаются в небо.

Мэр Дзержинска Нижегородской области Иван Носков ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать промзону города, однако все беспилотники противника были подавлены средствами РЭБ. Telegram-канал Mash писал, что беспилотники ВСУ целились в завод имени Свердлова, где производится взрывчатка.