Склад ГСМ загорелся в Курской области после атаки украинского дрона Старовойт: склад ГСМ загорелся в Курской области после атаки украинского дрона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Курской области после атаки украинского дрона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате инцидента в Железногорском районе горит резервуар с топливом, пострадавших нет.

Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы, — сообщил губернатор.

Утром 6 марта сообщилось о сбитом средствами ПВО беспилотнике в небе над Воронежской областью. По словам губернатора Александра Гусева, последствий на земле не зафиксировано. В Минобороны РФ уточнили, что дрон самолетного типа принадлежал ВСУ.

Telegram-канала Baza позже предположил, что целью украинского дрона был военный аэродром Балтимор в Воронеже. Как пишет канал, дрон был сбит силами ПВО в нескольких километрах от объекта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Накануне под обстрел Вооруженных сил Украины попал хутор Мухин в Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки жители шести населенных пунктов остались без света. Пострадавших среди мирного населения нет.