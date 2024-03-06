Названа цель перехваченного в Воронеже беспилотника ВСУ Baza: дрон ВСУ пытался атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже

Фото: МО Украины

Telegram-канала Baza сообщает, что целью украинского беспилотника, сбитого в Воронежской области, был военный аэродром Балтимор в Воронеже. Как пишет канал, дрон был сбит силами ПВО в нескольких километрах от объекта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал также сообщает, что два других дрона пытались нанести ущерб нефтебазе в Аннинском муниципальном районе области. По сведениям Baza, первый пролетал в районе 07:00, второй дрон зафиксировали спустя час, оба аппарата нейтрализованы. Авторы канала уточняют, что обломки одного из них упали в резервуар, второй также рухнул на территории нефтебазы.

Утром 6 марта глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о сбитом дроне над регионом. Он уточнил, что цель была уничтожена системами ПВО. По его словам, обошлось без разрушений и жертв. Информацию о сбитом беспилотнике в скором времени подтвердило Минобороны. По данным военных, он был нейтрализован в районе 07:00 мск.

Мэр Дзержинска Нижегородской области Иван Носков ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать промзону города, однако все беспилотники противника были подавлены средствами РЭБ. Telegram-канал Mash писал, что беспилотники ВСУ целились в завод имени Свердлова, где производится взрывчатка.