Стоматолог призвала не забывать о вечерней чистке зубов Стоматолог Шестакова: вечерняя чистка зубов поможет убрать бактерии

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Нельзя забывать о вечерней чистке зубов: она не менее важна, чем утренняя, предупредила стоматолог Елена Шестакова. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что чистить зубы по вечерам необходимо, чтобы убрать накопившиеся в течение дня остатки пищи и бактерии. Тем временем утренняя чистка направлена на то, чтобы убрать налет, появившийся во время сна, и сохранить свежесть дыхания.

Утренняя чистка позволяет удалить бактерии и налет, который скопился во время сна. Плюс, утренняя чистка помогает поддерживать свежесть дыхания в течение дня. Вечерняя чистка еще более важна, поскольку в течение дня в полости рта накапливаются остатки пищи и бактерии, — пояснила стоматолог.

Ночью снижается слюноотделение, из-за чего накопленные за день бактерии начинают активно размножаться. Это чревато кариесом и заболеваниями десен. Шестакова посоветовала чистить зубы не менее двух минут. За это время можно добраться до всех участков во рту зубной щеткой, удалить налет и при этом не повредить десны и зубную эмаль.

Стоматолог Елена Мартынова ранее предупредила, что причиной возникновения головной боли могут быть нарушения в зубочелюстной системе, в частности, неправильный прикус или кариес. Она объяснила, что сильная головная боль и мигрени связаны с раздражением нервных окончаний или повреждением тройничного нерва.