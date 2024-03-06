Старовойт: над Курском работает система ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система противовоздушной обороны работает в небе над Курской областью, в том числе над Курском, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Перед этим он записал видеообращение, где попросил граждан не снимать и не выкладывать в Сеть кадры повреждений и места прилетов.

В небе над Курском и Курской областью работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие! — написал он.

Утром 6 марта губернатор сообщил об атаке украинского беспилотника на Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске, дрон попал в резервуар с топливом, никто не пострадал. В объектив камеры попал момент, как пламя и черный дым вздымаются в небо.

Позже Старовойт сообщил о втором ударе дроном по складу горюче-смазочных материалов того же комбината. По его данным, также обошлось без пострадавших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также утром 6 марта Минобороны РФ сообщило о сбитом средствами противовоздушной обороны беспилотном летательном аппарате в небе над Воронежской областью. По словам губернатора региона Александра Гусева, последствий на земле не зафиксировано.