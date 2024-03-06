«Больше и опаснее»: на Западе уловили сигнал России по поводу Украины Advance: Россия предупредила Запад о последствиях действий на Украине

Фото: Минобороны РФ

Россия жестко предупредила Запад о последствиях необдуманных действий на Украине, пишет Advance. Авторы материала отметили, что об этом свидетельствуют слова представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу «ужасных последствий» реализации планов по атаке на Крымский мост, озвученных в разговоре немецких военных.

Нужно совсем немного, чтобы вооруженный конфликт, который пока все еще сводится к ограниченному смещению линии фронта российскими и украинскими войсками, превратился в нечто намного большее и куда более опасное для Европы, — резюмировали аналитики.

Запад готов отправить вместо украинцев воевать «кого-то другого», но у такого шага будут колоссальные последствия, подчеркнули авторы. Специфика этого конфликта заключается в том, что над ним постоянно висит угроза еще большей эскалации, уточнили они.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что факт утечки разговора немецких высокопоставленных офицеров, в котором обсуждалась атака на Крымский мост, не повлияет на отношения с партнерами. Уровень доверия союзников к стране был и останется высоким, уверен он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого констатировал, что содержание разговора немецких офицеров о подготовке атаки на Крымский мост говорит о прямой вовлеченности стран Запада в конфликт вокруг Украины. В свою очередь сенатор Алексей Пушков заметил, что военные круги в Германии вновь «рвутся в бой», позабыв об уроках Второй мировой войны. Он объяснил, что это видно по реакции Германии на слитый разговор немецких офицеров.