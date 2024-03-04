Пушков удивился реакции ФРГ на утечку беседы военных Пушков: реакция на утечку беседы военных показала готовность ФРГ к войне с РФ

Военные круги в Германии вновь «рвутся в бой», позабыв об уроках Второй мировой войны, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, это показала реакция немецкой стороны на утечку разговора офицеров ФРГ, обсуждавших удары по Крымскому мосту.

Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само по себе обсуждение планов уничтожения Крымского моста <...>, а тот факт, что это стало достоянием гласности, — написал Пушков.

Он отметил, что ситуация крайне тревожная и показывает две важные вещи. Во-первых, по мнению сенатора, немецкие военные убеждены, что решение о поставках ракет Taurus будет принято, несмотря на позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца. Во-вторых, военные в Германии «в полном соответствии с памятными словами главы МИД страны Анналены Бербок» считают, что Берлин фактически находится в состоянии войны с Россией, добавил Пушков.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее появилась аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждают удары по Крымскому мосту, в том числе с использованием ракет Taurus. Она также обнародовала разговор в Сети.

По словам Симоньян, в беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC Инго Герхартц, а также сотрудники Центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.