Шольц рассказал, повлияет ли утечка разговора военных на доверие к ФРГ Шольц: утечка диалога военных не подорвала доверие союзников к Германии

Фото: LUIGI MISTRULLI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Факт утечки разговора немецких высокопоставленных офицеров, в котором обсуждалась атака на Крымский мост, не повлияет на отношения с партнерами, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. В эфире телеканала Welt он добавил, что уровень доверия союзников к стране был и останется высоким.

Я вполне уверен, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями настолько высокое, что произошедшее не подорвет его, — сказал политик.

В минувшую пятницу, 1 марта, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о появившейся у нее записи, на которой высокопоставленные офицеры немецкой армии обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, запись длится 40 минут, на ней немецкие военные упоминают коллег из США и Британии как давно участвующих в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что содержание разговора немецких офицеров о подготовке атаки на Крымский мост говорит о прямой вовлеченности стран Запада в конфликт вокруг Украины. По его словам, в Кремле ждут результатов проверки канцлера Германии Олафа Шольца.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил, что военные круги в Германии вновь «рвутся в бой», позабыв об уроках Второй мировой войны. Он объяснил, что это видно по реакции Германии на слитый разговор немецких офицеров. Сенатор подчеркнул, что сложилась крайне тревожная ситуация.