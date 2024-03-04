В Кремле высказались о разговоре офицеров ФРГ про атаку на Крымский мост Песков: разговор офицеров ФРГ о Крыме показывает вовлеченность Запада в конфликт

Содержание разговора немецких офицеров о подготовке атаки на Крымский мост говорит о прямой вовлеченности стран Запада в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в Кремле ждут результатов проверки канцлера Германии Олафа Шольца.

Сама по себе запись говорит о том, что в недрах бундесвера обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории Российской Федерации. <...> Здесь все более чем очевидно. Господин Шольц сказал, что будет быстрая и полная эффективная проверка проводиться. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, — сказал Песков.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала запись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждающих удары по Крымскому мосту. Аудио длится 40 минут, на нем военные ФРГ упоминают коллег из Британии и Соединенных Штатов, как давно участвующих в конфликте на Украине.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что военные круги в Германии вновь «рвутся в бой», позабыв об уроках Второй мировой войны. По его словам, это видно по реакции Германии на слитый разговор немецких офицеров. Он подчеркнул, что сложилась крайне тревожная ситуация.