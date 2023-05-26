Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что конфликт на Украине может продолжиться на протяжении многих лет, возможно, даже десятилетий, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что при текущем режиме в этой стране ситуация может повторяться, поэтому необходимо избавиться от сущности нацистской власти в Киеве.

Этот конфликт может продлиться очень долго. Возможно, это будет продолжаться на протяжении десятилетий. Это новая реальность, новые жизненные обстоятельства. Пока власть в Киеве такая, какая она есть, мы можем видеть периоды затишья в течение трех лет, за которыми следуют два года конфликта, и затем все повторяется. Нам нужно избавиться от основ существующей нацистской власти в Киеве, — заявил Медведев.

Ранее Медведев предположил, что Украина исчезнет, но каким именно образом, будет зависеть от того, по какому пути пойдет «распад этого умирающего государства» в случае поражения. По его мнению, у Киева есть лишь два пути: медленная «эрозия» государственности с утратой суверенитета, либо «моментальный коллапс».