Медведев: Запад повышает вероятность начала мировой войны

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Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в Twitter падение ракеты на территории Польши. По его мнению, данный инцидент служит доказательством того, что страны Запада повышают вероятность начала новой мировой войны.

История с украинским «ракетным ударом» по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой, — написал Медведев.

Ранее причастность России к инциденту с падением ракеты в Польше отверг первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Призывы Украины наказать Россию за произошедшее, подхваченные поляками, он назвал попыткой спровоцировать прямое военное столкновение НАТО с РФ.

Накануне польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В МИД Польши подчеркнули, что ракета произведена в России, но президент страны Анджей Дуда, в свою очередь, отметил, что точной информации о принадлежности ракеты нет. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы 15 ноября не наносилось, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Позднее в зарубежных СМИ появилась версия, высказанная анонимными чиновниками из США о том, что ракета могла быть выпущена ВСУ, чтоб сбить снаряд ВС России.