Медведев захотел увидеть финал ЧМ по футболу «без вражеских стран» Дмитрий Медведев выразил надежду на финал ЧМ «без вражеских стран»: Аргентина — Марокко

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что в финале чемпионата мира по футболу не будет «вражеских» для России стран и зрители смогут увидеть встречу сборных Аргентины и Марокко. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина — Марокко, — написал Медведев.

Финал чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, состоится 18 декабря. Перед этим в одном из полуфиналов сыграют сборные Аргентины и Хорватии, а в другом — Марокко и победитель встречи Англия — Франция.

Ранее сообщалось, что футбольный обозреватель из Соединенных Штатов Грант Валь скончался во время освещения матча между Аргентиной и Нидерландами в Катаре, об этом рассказал репортер National Public Radio Рассел Льюис. По его словам, журналист потерял сознание на трибуне для прессы на стадионе «Лусаил» в Дохе. Медики не смогли его спасти. На момент смерти Валю было 48 лет.

Также стало известно, что в бразильском городе Барретуш произошла массовая драка со стрельбой в торговом центре. В результате погибла 17-летняя девушка, еще три человека получили ранения. Поводом для конфликта послужил проигрыш национальной сборной на чемпионате мира по футболу.