Медведев удивился стоимости китайского «Москвича» Медведев назвал высоковатой цену китайского «Москвича»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль «Москвич-3» в салоне дилерского центра

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил во время прямого эфира с пользователями и журналистами на платформе «ВКонтакте», что цена нового «Москвича» высоковата, но будет отлично, если получится создать хороший автомобиль. По его словам, которые приводит ТАСС, также необходимо развивать массовый сегмент с какой-либо страной в кооперации.

Насчет «Москвича». Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой, — сказал Медведев.

Он добавил, что является владельцем советских авто——— «Волга» и «Победа», производства конца 1950-х — начала 1960-х годов. По словам Медведева, обе машины в хорошем состоянии и на ходу, кроме того, у него есть государственная машина.

Первые автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в декабре. Кроссовер с двигателем внутреннего сгорания «Москвич-3» можно было приобрести за 1,97 млн рублей, электрокар «Москвич-3е» — за 3,5 млн рублей.

Ранее гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал, что в России доля продаж новых китайских автомобилей в 2023 году достигнет 60%. Он добавил, что российские автомобили также частично укомплектованы запчастями из КНР.