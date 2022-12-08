Медведев прокомментировал отказ Зеленского от переговоров Медведев: Зеленский помогает России доделать работу до конца отказом от переговоров

Фото: Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своим отказом от переговоров помогает российской стороне доделать работу до конца, сообщил в своем Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Москве благодаря указанной линии поведения не придется размениваться на компромиссы.

Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим массмедиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы, — написал Медведев.

8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России на Украине может закончиться даже завтра при желании и политической воле Владимира Зеленского.

До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что СВО должна завершиться после взятия под контроль Вооруженными силами России Одессы и Киева. По его мнению, это могло бы стать «очень символичным актом».