Медведев рассказал о желательном для Киева варианте раздела Украины Медведев: для Киева предпочтителен «корейский вариант» раздела Украины

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Для Киева наиболее предпочтителен «корейский вариант» раздела Украины, нежели по западным областям, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, украинские власти уже начали исследовать общественное мнение по данному вопросу, передает ТАСС.

Они начали пробивать свое общественное мнение, как оно относится к разделу страны. Так возникла [условная] 38-я параллель. Киевский режим таким образом тестирует, готова ли к такому варианту раздела страны общественность, — сказал Медведев.

Таким образом он прокомментировал слова экс-советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича о том, что Киев не сможет победить в конфликте с Россией и Запад готов реализовать «корейский вариант» для Украины. О том, что такой раздел страны может быть предложен Киевом, говорил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее Медведев отвергал возможность «корейского варианта» для Украины. Он пояснил, что раздел Кореи привел к созданию двух разных государств, в то время как Донбасс и другие украинские территории уже вошли в состав России.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в свою очередь назвал разумным вариант раздела Украины между Россией и Польшей для урегулирования конфликта. По его словам, такие города, как Одесса, Киев, Харьков и Днепр, всегда являлись частью «российской цивилизации» и, как он полагает, население данных регионов будет жить в согласии с русским народом после завершения СВО. Западная Украина, по мнению Риттера, должна быть передана Польше.