Медведев рассказал, кто пишет посты в его Telegram-канале Медведев заявил, что сам пишет посты в Telegram-канале

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты «Боевого братства», что сам публикует посты в своем Telegram-канале, однако помощники у него есть, пишет ТАСС. При этом политик признал, что в его сообщениях бывают резкие вещи. Экс-премьер призвал говорить правду, поскольку это ключ к доверию.

У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил что ли?» Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают, — сказал Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ написал в своем Telegram-канале, что введение потолка цен на российскую нефть может закончиться для западных стран исчезновением сырья или ростом его стоимости. По его мнению, мировые лидеры постоянно наступают на одни и те же грабли. Бывший премьер призвал «запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками».

Кроме того, ранее Медведев призвал НАТО покаяться и самораспуститься как преступное образование. По его мнению, организация не нужна цивилизационному миру.

Он подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе регулярно забывают о совершенных государственных переворотах в суверенных странах по всему миру, а также о «смещенных законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан».