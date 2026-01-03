Президенту США Дональду Трампу следовало бы направить свою активность не против Венесуэлы, а против властей Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Как передает ТАСС, экс-лидер РФ добавил, что представители руководства в Киеве, по его выражению, «совсем отбились от рук» и «перестали слушать хозяина». Он также назвал их «наркоманами».

Было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы Бандеростана, а американский спецназ захватил шайку наркоманов на Банковой. Может, пора уже, дядя Сэм? — отметил Медведев.

Ранее он говорил, что военная операция Соединенных Штатов в столице Венесуэлы Каракасе продемонстрировала важный урок. По мнению заместителя председателя Совета безопасности России, каждое государство обязано уделять максимальное внимание укреплению собственных вооруженных сил. Медведев заявил, что надежную защиту суверенитета и независимости может обеспечить только обладание мощным ядерным потенциалом.

Медведев также иронично прокомментировал действия США. По его словам, операцию в Венесуэле можно рассматривать как «еще один блестящий шаг» в стремлении получить Нобелевскую премию. Он пояснил, что Вашингтон провел жесткую военную акцию против страны, которая не представляла для США никакой угрозы.