Медведев призвал сохранить нацистские символы с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Символы нацистской культуры с Украины надо сохранить для потомков, чтобы все видели, кто это такие, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он осудил нацизм, а их приверженцев назвал убийцами, передает РИА Новости.

Мы очень часто слышим из уст европейских чиновников, вообще западных должностных лиц о том, что «да что это за разговоры, какой нацизм, ну есть там какие-то отдельные отморозки, а так вообще все хорошо, это цивилизованные люди, которые стремятся в Европейский союз» и так далее. Это все брехня. Вранье. Это убийцы, — заявил Медведев.

Для того чтобы это не повторилось, по словам Медведева, надо хранить «материальные предметы — носители соответствующей культуры нацистской».

Их тоже необходимо сохранить для потомков, чтобы они видели, кто это такие. Чтобы, извините, не отворачивали лица брезгливо и не говорили, что все это не существует, все это придумали русские, что это все пропаганда, — сказал Медведев.

Ранее он сообщил, что после окончания специальной военной операции на Украине необходимо будет открыть большой музей, посвященный ее героям. По словам Медведева, нужно показать и положительные, и отрицательные атрибуты «военной культуры».