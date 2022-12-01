«Нужно показать все»: Медведев предложил создать музей спецоперации Медведев считает, что по окончании СВО нужно открыть посвященный героям спецоперации музей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

После окончания специальной военной операции (СВО) на Украине необходимо будет открыть большой музей, посвященный ее героям, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает ТАСС. По его словам, нужно показать и положительные и отрицательные атрибуты «военной культуры».

По окончании специальной военной операции нужно будет сделать большой музей, посвященный героям спецоперации, включая, естественно, и жителей обычных, гражданских героев. Со всеми атрибутами военной культуры - и положительными, и отрицательными. Но история здесь должна быть объективная, нужно показать все, — заявил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и ее целью является защита граждан России и жителей Донбасса.

Ранее Медведев призвал НАТО покаяться и самораспуститься как преступное образование. По его мнению, организация не нужна цивилизационному миру.

Медведев напомнил, что в Североатлантическом альянсе регулярно забывают о совершенных государственных переворотах в суверенных странах по всему миру, а также о «смещенных законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан».