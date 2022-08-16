Путин заявил, что Россия начала спецоперацию в соответствии с уставом ООН

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, заявил во время выступления на X Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что целями СВО являются защита граждан РФ и жителей Донбасса.

Цели этой операции определены ясно и четко — это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида, — добавил глава государства.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что все цели спецоперации, которую РФ проводит на территории Украины, будут достигнуты. По его словам, ЛНР уже удалось освободить, операция в других частях страны будет продолжаться, чтобы все угрозы для России были сняты.

По словам Медведева, нет сомнений в том, что «цели этой операции будут достигнуты, они связаны и с устранением угрозы, и с денацификацией руководства Украины, и с демилитаризацией — со снятием тех угроз, которые в непосредственном смысле существуют для России».

Говоря о сроках проведения спецоперации, он подчеркнул, что подобные действия не могут носить моментального характера, есть определенные планы, по которым они разворачиваются.