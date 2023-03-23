Медведев предупредил Запад о последствиях ареста Путина Медведев: арест Путина по ордеру МУС будет равносилен объявлению войны России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Арест президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) будет равносилен объявлению войны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, западные лидеры должны понимать последствия такого шага, сообщает РИА Новости.

Вот представим себе — понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да — но тем не менее вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! — сказал Медведев.

По его словам, в этом случае российские «средства» полетят в бундестаг, в офис канцлера ФРГ и так далее. Комментируя сам ордер в отношении Путина, Медведев указал на то, что МУС не отражает волю всего человечества, не имеет оснований судить государства, которые к нему не присоединились, и их лидеров.

Сам уголовный суд — это такое некое правовое ничтожество, международно-правовой импотент, который ничего существенного не сделал с момента своего создания. Почему? Потому что он основан на воле, но далеко не всех стран, — пояснил Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль спокойно отнесся к решению МУС о выдаче ордера на арест Путина. Он также напомнил, что Россия не признает юрисдикцию суда и считает его решения ничтожными.

17 марта Международный уголoвный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».