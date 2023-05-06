Медведев предрек появление четвертого рейха из-за краха экономики Германии Медведев предрек утрату политического и экономического лидерства ФРГ в Европе

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Германия скоро может надолго утратить свое политическое и экономическое лидерство в Европе. По его словам, это произойдет «на радость другим еврограндам» в лице Франции и Великобритании, что будет означать полный крах «политических имбецилов», которые говорили, что ФРГ легко проживет без России.

Вот тогда по закону отрицания и возродятся мечты о четвертом рейхе и новом фюрере вместо импотентов из «сообщества ливерной колбасы». Тем более что вокруг Германии как еще пока гавкающего, но слабеющего кобеля сформировалась свора визгливых шавок, которые постоянно хотят жрать. Типа Польши и ее прибалтийского охвостья. И если они не получат свежей пищи в виде украинских земель, то безжалостно загрызут своего престарелого вожака, — написал Медведев.

Политик указал, что «хваленый немецкий прагматизм», как и в 1933 году, дал сбой уже в XXI веке. По словам Медведева, после убийственного количества санкций Берлину приходится подсчитывать дикие убытки: к концу этого года общий ущерб от украинского кризиса для экономики ФРГ может достичь $300 млрд, что составляет почти 8% ВВП Германии.

Медведев констатировал, что последний год немцы «занимались садомазохизмом», отказываясь от российских энергоресурсов, но не удосужились найти им замену, тогда как США, Норвегия, Нидерланды и страны Ближнего Востока «не очень-то готовы» поставлять свои энергоносители на выгодных для немцев условиях.

Непонятно, как теперь немецкой экономике, которая превратилась в служанку амеров и была жестко задрючена собственными дебилами из офиса бундесканцлера, невинно моргая глазами, объяснять своим гражданам, почему она не сумела «и невинность соблюсти, и капитал приобрести», — заключил Медведев.

Ранее политолог Владислав Белов усомнился в способности канцлера ФРГ Олафа Шольца контролировать применение оружия, поставляемого Украине. Эксперт отметил, что реализовать обещания Шольца о недопущении использования западных вооружений для атак по территории России практически невозможно.