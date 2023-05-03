Политолог усомнился в способности Шольца контролировать оружие на Украине Политолог Белов усомнился в способности Шольца контролировать оружие на Украине

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000

Недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин контролирует применение своего оружия на Украине, является ничем не подкрепленным обещанием, считает заведующий отделом страноведения ИП РАН и Центром германистики ИЭ РАН Владислав Белов. В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что обещания Шольца не допустить использования немецкого оружия для нападения на территорию России реализовать практически невозможно.

Германист пояснил, что у Берлина нет инструментов по осуществлению контроля за вооружениями на Украине. Влиять на действия ВСУ Шольц тем более не может.

Это информационный вброс, за которым не видно ни механизмов, ни верификации, как это будет проверяться. Ну обратились к Киеву, пожурили, а насколько у Берлина, Вашингтона или Варшавы есть возможность отслеживать такие вещи? Это науке военной неизвестно. Поэтому я вижу просто информационный вброс, что все белые и пушистые, — высказал мнение эксперт.

Белов считает, что все команды о снабжении киевского режима оружием идут из Вашингтона, и можно лишь строить догадки о том, когда это снабжение прекратится.

Как в США решат, так и будет. <...> Пока сплошные переменные, констант нет, наступления нет, контрнаступления нет, поставки идут и прочее. Пока ситуация не пройдет какие-то реперные точки, масштабные боевые столкновения, мы с вами ничего не поймем и не узнаем, — резюмировал германист.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не соответствующим действительности заявление Шольца. По словам Пескова, поставляемое ВСУ немецкое оружие применяется при обстрелах в Донбассе. Также пресс-секретарь отметил, что власти ФРГ при всем своем желании не смогли бы контролировать оборот оружия, находящегося в руках у украинских военных.