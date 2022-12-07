Медведев предложил добавить в ливерную колбаску Шольца живой крови Медведев заявил, что попытка госпереворота в Германии не пойдет на пользу Шольцу

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Олаф Шольц

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал попытку госпереворота в Германии, написав в своем Telegram-канале, что подобные события не пойдут на пользу канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Ранее на территории республики задержали 25 человек, возможных участников антиправительственного заговора.

У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы. Везде только ливерная. И это хороший повод, чтобы добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольцу такой разворот явно на пользу. Он и повар, и участник трапезы, — высказался Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что немецкие власти намекают на российский след в подготовке переворота. Медведев в шутку сказал о том, что Россия будет и дальше пробовать «неметчину на прочность». Он уверен в том, что произошедшее в Германии — признак недоработки модели управления в стране. По словам Медведева, Берлин не обладает политическим суверенитетом, а все решения по вопросам энергетики и промышленности за властей ФРГ принимают в Белом доме.

Ведь правы эти недоделанные заговорщики: Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле. Решения по вопросам немецкой энергетики, промышленности и обороны принимает «глубинное американское государство», а отнюдь не ливерная колбаса и даже не вашингтонские старцы, пребывающие во фрагментарной деменции, — заключил Медведев.

Полиция Германии ранее задержала несколько десятков человек по подозрению в подготовке государственного переворота. Генпрокуратура страны сообщила, что среди задержанных есть гражданка России. Стражи порядка провели одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые собирались взять штурмом бундестаг.