Медведев пригрозил танками «выклянчивающему» оружие Зеленскому Медведев: российский ВПК отреагирует на попрошайничество Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ответ на «выклянчивания» Украиной у стран Запада самолетов, танков и ракет Россия должна нарастить производство своего оружия, заявил в ходе визита на Омский завод транспортного машиностроения зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, видеозапись со своей речью он выложил в Telegram. По его словам, речь идет о производстве и модернизации тысячи танков, а также других видов военной техники.

Вчера, как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружения и военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве, модернизации тысяч танков. Эта задача стоит, она вытекает из решений, которые принимаются президентом страны. Давайте этим сегодня и займемся, — сказал Медведев.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон не может определиться, отправлять ли Украине истребители или нет. По его словам, власти страны еще не приняли окончательного решения. Однако он уточнил, что пока правительство считает правильным воздерживаться от этого шага.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на саммите ЕС в Брюсселе, что не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос поставки Киеву самолетов. По его словам, обеим странам следует сосредоточиться на поставках, которые будут полезны сейчас, а не на обещаниях, которые могут быть реализованы позже.