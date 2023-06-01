Медведев оценил уровень производства вооружений в России Медведев: Россия за год достигла фантастического уровеня производства вооружений

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Россия за последний год достигла впечатляющих результатов по наращиванию оборонного производства. Подобный опыт сопоставим с периодом Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области. Видеозапись мероприятия размещена на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Я сам не ожидал, что удастся так быстро развернуть производство. <...> Естественно, какой опыт перед глазами у всех или, во всяком случае, в книжной памяти? Это опыт Великой Отечественной войны. <...> Но на это ушло довольно много времени: это больше года происходило, а наиболее передовые образцы <...> появились вообще в 1943–1944 годах, — сказал Медведев.

Он добавил, что по большинству параметров выпуска военной и специальной техники Россия в настоящее время вышла на тот уровень, «который какое-то время назад нам казался фантастическим». При этом Медведев указал, что «есть еще чем заниматься», но заявил, что по наиболее значимым аспектам — снарядам, танкам и ствольной артиллерии — цифры производства выглядят «очень впечатляющими».

Также Медведев в ходе волгоградской поездки заявил, что политический режим, сложившийся на Украине, должен быть уничтожен как осиное гнездо. Он подчеркнул, что в случае сохранения действующей власти в Киеве Москве придется постоянно проводить спецоперации.

Ранее зампред Совбеза сообщил, что любое должностное лицо Великобритании может стать законной целью России, поскольку Лондон активно поддерживает Киев, предоставляя военную помощь.